〔伦敦美债〕公债收益率小幅上扬,三年期公债标售即将登场

路透伦敦1月10日电---美国政府公债收益率(殖利率)周二在欧洲市场小幅上扬,美国三年期公债标售即将登场,而在希腊急於确保取得进一步援助之际,对於欧元区的忧虑支撑了避险的公债.

美债收益率本月上扬,数据显示美国经济前景益发光明.然而,交易商表示,有不俗的避险买气,因希腊与民间债权人敲定协议的压力日益升高,且对於意大利和西班牙以合理利率融资的能力存在疑虑.

"美国数据并不差,但仍有避险买盘投入美债,欧洲也有类似的情况,尽管欧洲的供应今天带来了些许拖累,而美债则表现较佳,"一交易商称.

指标10年期美债收益率US10YT=RR升1.5基点至1.972%,美债期货TYc1跌4/32至130-47/64.

法国兴业银行的技术分析师预期,自10月画出的短期支撑线将抑制美债期货跌势,直到期约回到131-13/32和9月高点131-28/32.该支撑线最低水准在129-26.

美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债US3YTWI=TWEB,并在周三及周四分别标售10年期及30年期公债,本周总计标售660亿美元公债.

"今天的三年期公债标售应该会很顺利,而在10年期公债标售前,今天下午应会见到市场试图让收益率曲线陡化,"该交易商称.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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