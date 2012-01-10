〔伦敦美债〕公债收益率小幅上扬,三年期公债标售即将登场

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透伦敦1月10日电---美国政府公债收益率(殖利率)周二在欧洲市场小幅上扬,美国三年期公债标售即将登场,而在希腊急於确保取得进一步援助之际,对於欧元区的忧虑支撑了避险的公债.
美债收益率本月上扬,数据显示美国经济前景益发光明.然而,交易商表示,有不俗的避险买气,因希腊与民间债权人敲定协议的压力日益升高,且对於意大利和西班牙以合理利率融资的能力存在疑虑.
"美国数据并不差,但仍有避险买盘投入美债,欧洲也有类似的情况,尽管欧洲的供应今天带来了些许拖累,而美债则表现较佳,"一交易商称.
指标10年期美债收益率US10YT=RR升1.5基点至1.972%,美债期货TYc1跌4/32至130-47/64.
法国兴业银行的技术分析师预期,自10月画出的短期支撑线将抑制美债期货跌势,直到期约回到131-13/32和9月高点131-28/32.该支撑线最低水准在129-26.
美国财政部周二将标售320亿美元三年期公债US3YTWI=TWEB,并在周三及周四分别标售10年期及30年期公债,本周总计标售660亿美元公债.
"今天的三年期公债标售应该会很顺利,而在10年期公债标售前,今天下午应会见到市场试图让收益率曲线陡化,"该交易商称.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。