〔东南亚股市〕菲律宾股市触及历史新高,其他市场亦走坚

路透曼谷1月10日电---东南亚股市周二上涨,因油市走势强劲吸引各方买进和大宗商品有关的股票,成交量亦上升;不过欧债疑虑仍然抑制了外资流入.

菲律宾股市.PSI收高0.4%,一度触及历史新高;印尼股市.JKSE上涨1.3%,泰国股市.SETI上涨0.8%,两者均在约四个月高位.

马来西亚证交所表示,国内机构投资人买超3,500万马币(1,100万美元),外资买超740万马币(235万美元).

根据汤森路透及证交所数据,外资在菲律宾股市买超2,100万美元,卖超泰股18亿泰铢(5,668万美元).

汇丰全球证券策略主管Garry Evans对东南亚股市态度审慎,他中性看待印尼及马来西亚股市,低配菲股及泰股,唯一超配的市场是新加坡.

"对於东南亚国协(东盟)的持仓有点超过,而股价并没有特别便宜,所以有价值的部分实在很少,"Evans在新加坡表示.

由於油价周二升向每桶113美元,因此和商品有关的股票人气不坠.其中交投最活络之一的是泰国能源探勘商PTT Exploration and Production Pcl PTTE.BK,股价上涨1.1%.

1114GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2719.83 28.55 +1.06 +2.78 2646.35

马来西亚 .KLSE 1521.99 0.26 +0.02 -0.57 1530.73

泰国 .SETI 1053.04 8.20 +0.78 +2.70 1025.32

印尼 .JKSE 3938.84 49.77 +1.28 +3.06 3821.99

菲律宾 .PSI 4561.08 19.48 +0.43 +4.33 4371.96

越南 .VNI 344.68 5.36 +1.58 -1.95 351.55

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(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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