〔东南亚股市〕菲律宾股市触及历史新高,其他市场亦走坚

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透曼谷1月10日电---东南亚股市周二上涨,因油市走势强劲吸引各方买进和大宗商品有关的股票,成交量亦上升;不过欧债疑虑仍然抑制了外资流入.
菲律宾股市.PSI收高0.4%,一度触及历史新高;印尼股市.JKSE上涨1.3%,泰国股市.SETI上涨0.8%,两者均在约四个月高位.
马来西亚证交所表示,国内机构投资人买超3,500万马币(1,100万美元),外资买超740万马币(235万美元).
根据汤森路透及证交所数据,外资在菲律宾股市买超2,100万美元,卖超泰股18亿泰铢(5,668万美元).
汇丰全球证券策略主管Garry Evans对东南亚股市态度审慎,他中性看待印尼及马来西亚股市,低配菲股及泰股,唯一超配的市场是新加坡.
"对於东南亚国协(东盟)的持仓有点超过,而股价并没有特别便宜,所以有价值的部分实在很少,"Evans在新加坡表示.
由於油价周二升向每桶113美元,因此和商品有关的股票人气不坠.其中交投最活络之一的是泰国能源探勘商PTT Exploration and Production Pcl PTTE.BK,股价上涨1.1%.
1114GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2719.83 28.55 +1.06 +2.78 2646.35
马来西亚 .KLSE 1521.99 0.26 +0.02 -0.57 1530.73
泰国 .SETI 1053.04 8.20 +0.78 +2.70 1025.32
印尼 .JKSE 3938.84 49.77 +1.28 +3.06 3821.99
菲律宾 .PSI 4561.08 19.48 +0.43 +4.33 4371.96
越南 .VNI 344.68 5.36 +1.58 -1.95 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国