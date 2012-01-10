〔法国经济〕法国央行称该国2011年第四季经济呈现停滞(更新版)

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(新增细节)
* 工业生产在11月意外增加
* 最好的结果是停滞,也有呈现衰退的可能
路透巴黎1月10日电---据法国央行周二公布的一项调查报告显示,法国2011年第四季经济成长停滞,但11月工业生产意外跳升,分析师多表示此为该国仍有活力面对欧债危机的迹象.
法国央行在一份月度调查中表示,数以千计接受调查的企业所透露出的讯息暗示2011年末了呈现零成长.
不过当中有关工业活动及信心指标在12月略见回升,而另一份报告则显示这个欧元区第二大经济体的工业产出在11月成长1.1%.
"经济活动仍极为疲软."Newedge的分析师Annalisa Piazza在一份研究报告中表示.
"不过最近的发展似乎暗示欧洲货币共同体中最大的几个国家尚未濒临全面溃败的边缘."
和法国相左的是,周一公布的数据显示德国11月工业生产呈现意外下滑,但一份贸易报告亦显示出口大增,使得这欧洲最大经济体的贸易盈余增加.
在面临区域债务危机时,德国经济表现比法国好,而将在4月面临大选的法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)正为这场区域债务危机忧心不已.
法国公布财政面临金融市场的严格检视,但是惠誉周二表示,预期今年不会下调法国的顶级债信评等.
周一有报导引述国际货币基金组织(IMF)的看法指出,欧洲今年或能免於衰退,并提出多个乐观看待区域前景的理由.
**经济减速**
尽管法国月度产出数据意外强劲,整体的状况仍是呈现减速.整体工业生产在11月止的三个月内仍较前一季下滑1.0%,且较2010年同期下滑1.1%.
"数据显示法国生产者正苦於应对区域债务危机所引发的不确定性,以及全球对制造业产品需求减弱."伦敦谘询机构Markit分析师Chris Williamson表示.
法国国家统计局表示,另一个降温的指标为法国11月制造业产出较上月成长1.3%.
法国第三季国内生产总值(GDP)成长0.3%,第二季时为萎缩0.1%,因当时欧元区债务危机加剧,损及信心.
法国国家统计局在12月中旬公布的另一份报告表示,其相信两万亿(兆)欧元的法国经济已经进入短期轻度衰退.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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