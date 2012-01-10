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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 20:54 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受到印度需求提振

路透新加坡1月10日电---亚洲柴油裂解价差周二持续上涨动能,因印度斯坦石油公司(HPCL)在九个月以来首度进入现货市场进口柴油.

2月柴油裂解价差较迪拜原油升水上涨0.26美元,报每桶18.92美元,根据路透数据,此为12月中以来最高位.

业界消息人士说,HPCL正寻求1月和2月14万吨柴油船货.HPCL一座炼厂停工,且印度因天候寒冷国内需求增加.

这次出乎意外的进口料将提高低硫柴油升水,由於来自欧洲需求清淡,该升水一直表现疲弱.

另外,台湾的台塑石化因需延长维修期,宣布延迟恢复一座常压蒸馏单元(CDU)以及减压瓦斯油(VGO)设备,这也增加亚洲柴油供应的压力,特别是对中硫和高硫等级柴油.

台塑石化计画在农历春节(1月23日)之前再恢复这些设备的运作.

航煤价格略涨,周二裂解价差扩大0.25美元至每桶负0.40美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 128.16 128.56 128.36 127.90 0.46 0.36

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.70 130.10 129.90 129.85 0.05 0.04

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.60 131.00 130.80 130.85 -0.05 -0.04

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.20 131.60 131.40 131.50 -0.10 -0.08

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.68 129.48 0.20 0.15

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.79 128.72 0.07 0.05 (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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