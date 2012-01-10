〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受到印度需求提振

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透新加坡1月10日电---亚洲柴油裂解价差周二持续上涨动能,因印度斯坦石油公司(HPCL)在九个月以来首度进入现货市场进口柴油.
2月柴油裂解价差较迪拜原油升水上涨0.26美元,报每桶18.92美元,根据路透数据,此为12月中以来最高位.
业界消息人士说,HPCL正寻求1月和2月14万吨柴油船货.HPCL一座炼厂停工,且印度因天候寒冷国内需求增加.
这次出乎意外的进口料将提高低硫柴油升水,由於来自欧洲需求清淡,该升水一直表现疲弱.
另外,台湾的台塑石化因需延长维修期,宣布延迟恢复一座常压蒸馏单元(CDU)以及减压瓦斯油(VGO)设备,这也增加亚洲柴油供应的压力,特别是对中硫和高硫等级柴油.
台塑石化计画在农历春节(1月23日)之前再恢复这些设备的运作.
航煤价格略涨,周二裂解价差扩大0.25美元至每桶负0.40美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 128.16 128.56 128.36 127.90 0.46 0.36
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.70 130.10 129.90 129.85 0.05 0.04
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.60 131.00 130.80 130.85 -0.05 -0.04
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.20 131.60 131.40 131.50 -0.10 -0.08
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.68 129.48 0.20 0.15
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.79 128.72 0.07 0.05 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国