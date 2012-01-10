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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 20:55 BJT

〔表格〕1月7日止当周美国连锁店销售较前周下滑5.4%--ICSC/高盛

路透1月10日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,1月7日止当周美国连锁店销售较前周下滑5.4%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

12月31日 513.6 2.8 -5.4

12月31日 543.1 5.3 1.2

12月24日 536.6 4.5 0.9

12月17日 531.8 4.6 3.4

(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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