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债券 | 2012年 1月 10日 星期二 21:42 BJT

〔葡萄牙央行〕季度报告预估2012年GDP萎缩3.1%,2013年几近停滞

路透里斯本1月10日电---葡萄牙央行周二表示,由於施行欧盟及国际货币基金组织(IMF)纾困案造成该国民间消费出现前所未见的降幅,恐将导致2012年国内生产总值(GDP)严重萎缩3.1%,2013年则是几近停滞.

该行在季度经济报告中将2012年GDP萎缩幅度从2.2%下修至3.1%.该行同时也将2011年GDP萎缩幅度从先前预估的1.9%修正为1.6%.

新的2011与2012年预估数据与政府近期的预估相幅,显示葡萄牙面临1974年民主化以来最严重的衰退.

葡萄牙央行预估2013年该国经济仅将成长0.3%.政府先前已表示,预期2012年底前将开始复苏,2013年将温和成长,但至今仍未预测增幅.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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