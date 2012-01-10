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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 21:54 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差守在三个半月高点附近,因供应紧俏

路透新加坡1月10日电---亚洲石脑油裂解价差周二盘旋在约三个半月高点附近,跨月价差延续涨势,触及两周高位,因强健需求进一步提振信心,令供应紧俏.

印度Reliance最新的私下交易反映出卖方市场,Reliance售出估计5.5万吨2月5-10日装运的石脑油,离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水约27.00-28.00美元,和先前卖给壳牌1月5-10日装运船货的约20.00美元溢价相比高出了35-40%.

韩国LG化学也为2月下半月船货支出了更高的价格.

LG化学敲定两批2.5万吨石脑油船货,成本加运费每吨较日本报价高出约8.50美元.

尽管基本面强劲,但亚洲仍无法吸取得更多的西方船货.

"欧洲供应也吃紧,让套利流动有些困难.运费坚稳也让交易商不愿引进船货,"北亚一交易商称.

汽油裂解价差回升至7.00美元上方,来到五个交易日高位,中国、印度和台湾炼厂现有及近期维修计画也让供应趋於紧俏.

日本公开规格2月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨2.00美元至每吨974.50美元,是自9月16日报984.00美元以来的最高位.

2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨6.58美元至每吨126.48美元,为9月29日报132.60美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.08美元至每桶14.57美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.91美元至7.53美元,为1月3日报每桶7.98美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 974.00/975.00 972.50 +2.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 105.98/106.08 105.81 +0.22

97号现货汽油GL97-SIN 126.45/126.55 126.70 -0.20

95号现货汽油GL95-SIN 124.65/124.75 123.80 +0.90

92号现货汽油GL92-SIN 120.55/120.65 120.30 +0.30

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.52/14.62 14.49 +0.08 (完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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