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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 21:38 BJT

〔匈牙利央行〕已准备好必要时使用货币工具来确保物价及金融体系稳定

路透布达佩斯1月10日电---匈牙利央行周二表示:

* 该国货币持续疲软,使得经济前景和通胀前景恶化

* 准备好必要时使用工具来达成物价稳定,以确保金融体系的稳定

* 货币政策可藉由维持可预期的经济环境并确保物价稳定,从而为复苏提供最好的支撑

* 乐见政府强力承诺迅速与国际货币基金组织(IMF)及欧盟达成协议

* 国内银行的资本和流动性部位相当稳定 (完)

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