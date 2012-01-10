〔国际油市〕亚洲燃料油大幅反弹,因买需强劲

路透新加坡1月10日电---亚洲燃料油市场周二强劲反弹,跨月价差合约收复大多数上日跌幅,因投资人在市场连跌三日之後大力买进.

互换市场交易活跃,有25万吨2月/3月合约成交,3月/4月及4月/5月合约均各成交逾10万吨.

还有超过50万吨统售价格合约(flat price contracts)成交,其中逾半数是中国交易商中国光汇石油所买下.中国光汇石油所购买的28.5万吨中,有19万吨是2月380-cst合约,其余为1月180-cst和380-cst合约,以及2月180-cst合约.

"今天很明显是因为中国光汇石油的因素.不过我猜市场长期看法也有点认为会守稳在那样的价格水平,"一位交易商说.

0830GMT亚洲收盘时,1月/2月合约上涨0.88美元,报逆价差每吨16.00美元.有5万吨在15.75-16.25美元成交,高於先前的3.5万吨.1130GMT时最後的买单挂在16.50美元.

2月/3月合约在12.25-12.75美元爆出大量27万吨;3月/4月合约有17.5万吨成交在8.25-8.75美元.4月/5月合约有12万吨成交在6.50-6.75美元;5月/6月合约有2万吨成交在每吨5.50美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 720.00 720.50 720.25 713.65 6.60 0.92

现货380CST燃料油 FO380-SIN 703.40 703.70 703.55 698.70 4.85 0.69

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 723.00 725.00 724.00 722.00 2.00 0.28

380CST船用燃料油升水 19.60 21.30 20.45 23.30 -2.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF15.80 16.10 15.95 14.60 1.35 9.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.75 13.25 13.00 12.05 0.95 7.88 (完)