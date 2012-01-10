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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 21:33 BJT

〔标题新闻〕巴西消费者贷款违约触及9年来新高,因通胀及借款成本偏高--Serasa Experian

注:Serasa Experian为一信贷研究公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8CA0Q3]

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