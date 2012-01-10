〔加拿大股市〕受中国数据和美铝展望提振收高,盘中触及两个月高位

路透多伦多1月10日电---加拿大股市周二触及两个月最高水准,因中国进口数据有利且美国铝业(AA.N)展望积极,提振资源股及对全球经济的信心.

基本金属矿企股涨幅居前,跳升3.2%,因中国进口强於预期,擦亮工业金属需求展望,激励铜价大涨.

中国放松货币政策的前景和美铝看多需求前景也增添乐观基调,让投资者从欧债疑虑中暂喘口气.

"未来几周的大消息将聚焦财报,特别是如果企业获利不太糟的话,...可能让投资者重获信心,回到市场."Global Securities策略师及研究副总裁Elvis Picardo称.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高73.94点,或0.61%,报12,270.66点.盘中一度触及12,346.82点的11月9日来最高水准.(完)

--编译 张若琪;审校 王洋

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