〔加拿大汇市〕加元兑美元跳涨,因中国数据及美铝乐观预测

路透多伦多1月10日电---加元周二创下一周来最大单日升幅,尾随欧元兑美元的升势,因中国金属需求强劲且铝公司美国铝业(ALCOA)的乐观预测带动全球成长希望.

美国铝业(AA.N)周一晚间公布营收优於预期,周二数据则显示中国12月金属进口激增,其中铜创纪录新高,协助重振对风险资产的信心.

"美铝的财报让市场注入一剂强心针,"CIBC World Markets外汇销售部门主管Shane Enright表示."整体来看风险普遍有所改善,加拿大一直是其中的受惠者."

加元兑美元CAD=D4收报1.0170加元,或0.9833美元,高於周一收盘时的1.0229加元,或0.9776美元.

此为一周来最大升幅.加元/美元一度触及1.0155加元,为1月5日以来最高水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

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