〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至五个月低点,费率料续承压

路透伦敦1月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二降至五个月低点,因货运订运益发放缓损及市况.

波罗的海乾散货运价指数跌50点或3.82%,至1,258点,为8月9日以来最低.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"我们预计本月(中国铁矿石)进口量少,因此把当前费率急降视为缺乏买盘造成的季节效应."Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.

"由於2012年中国农历春节假期比通常时间早,目前费率发展暗示市场今年开年疲软,我们预期上半年也将疲弱,乾散货运市场和中国进口政策密切相关."RS Platou Markets指出.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌5.11%,报2,115点,海岬型船舶平均获利降至13,386美元,为8月17日来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.39%,该型船舶平均获利为11,602美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)