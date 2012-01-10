〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至五个月低点,费率料续承压

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透伦敦1月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二降至五个月低点,因货运订运益发放缓损及市况.
波罗的海乾散货运价指数跌50点或3.82%,至1,258点,为8月9日以来最低.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"我们预计本月(中国铁矿石)进口量少,因此把当前费率急降视为缺乏买盘造成的季节效应."Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.
"由於2012年中国农历春节假期比通常时间早,目前费率发展暗示市场今年开年疲软,我们预期上半年也将疲弱,乾散货运市场和中国进口政策密切相关."RS Platou Markets指出.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌5.11%,报2,115点,海岬型船舶平均获利降至13,386美元,为8月17日来最低.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.39%,该型船舶平均获利为11,602美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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