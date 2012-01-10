《日本重要政经日程》--1月11日

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月10日(二)
2350 - 12月外汇储备.
1月11日(三)
0120 - 三个月期贴现国库券标售.
0410 - 出光兴产(5019.T)召开煤、油主题产业研讨会.
0500 - 11月领先指标.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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路透东京2月24日 - 日本股市周五在盘初下跌后勉力趋稳，因日圆在亚洲时段小跌，但海外政治不确定性及美国税收政策令大多数投资者保持观望。
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。