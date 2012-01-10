版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 11日 星期三 07:19 BJT

《日本重要政经日程》--1月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月10日(二)

2350 - 12月外汇储备.

1月11日(三)

0120 - 三个月期贴现国库券标售.

0410 - 出光兴产(5019.T)召开煤、油主题产业研讨会.

0500 - 11月领先指标.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐