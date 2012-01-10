〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超880万股

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透东京1月11日电---以下为日本股市周三开市前,九家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 卖单 24.1 买单 15.3 --------------- 净卖单 8.8 (完) --编译 张若琪;审校 戴素萍 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透东京2月24日 - 日本股市周五在盘初下跌后勉力趋稳，因日圆在亚洲时段小跌，但海外政治不确定性及美国税收政策令大多数投资者保持观望。
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。