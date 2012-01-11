《全球主要国家债券发行预告》--1月11日-1月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)
1月11日(三)
东京--日本标售三个月期贴现国库券.
法兰克福--德国标售40亿欧元、2017年2月24日到期的五年期公债(Bobl).
渥太华--加拿大标售两年期公债.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债.
伦敦--英国标售30亿英镑票息3.75%、2021年到期的公债.
1月12日(四)
东京--日本标售10年期公债.
罗马--意大利标售BOT短期债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期公债.
马德里--西班牙标售票息4.00%,2015年7月30日到期公债;票息3.25%,2016年4月30日到期公债;票息4.25%,2016年10月31日到期公债.
1月13日(五)
罗马--意大利标售五年期BTP固息公债.
伦敦--英国标售国库券.
1月16日(一)
巴黎--法国标售BTF国库券(1350).
1月17日(二)
东京--日本标售30年期公债及一年期贴现国库券.
马德里--西班牙标售12个月和18个月期公债.
华盛顿--美国标售13周和26周国库券(1630).
渥太华--加拿大标售98天期、182天期与364天期国库券.
1月18日(三)
东京--日本标售三个月期贴现国库券.
法兰克福--德国标售40亿欧元票息0.25%的两年期公债,2013年12月13日到期.
华盛顿--美国标售四周期国库券(1630).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 侯向明
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