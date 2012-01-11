《台湾重要政经日程》--1月11日-12月22日

==================今日重要政经消息======================
1/11(三)
--10:30 2011年两岸10大经贸事件记者会.
--12:30 经济部工业局年度记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/14(六)
--总统与立法委员合并选举日.
1/17(二)
--12:30 央行标售20年公债101/2A01102=TWO,金额400亿台币.
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%.
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.
1/31(二)
--16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
2/6(一)
--16:10 央行公布1月底时外汇存底,12月底时为3,855.47亿美元.
--16:00 主计处公布1月消费者物价指数(CPI),12月时为扬升2.03%.
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额,去年12月出口年增率0.6%.
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐,上一季为顺差102.1亿美元.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽