〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,韩债小跌

路透首尔1月11日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初下跌,回吐海外交易的升幅,因韩股在盘初上涨後回落,且在央行本周稍後的利率会议前,不确定性弥漫.
0025GMT时,韩元兑美元报1,157.4,周二收盘报1,156.5.
公债价格也下跌,投资人静候利率决议.
3月三年期公债期货KTBc1小跌0.05点至104.44.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,157.4 1,156.5
日圆/韩元JPYKRW=R 15.0475/644 15.0442/631
韩国公债期货KTBc1* 104.44 104.49
韩国综合股价指数.KS11 1,855.40 1,853.22
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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