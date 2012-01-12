〔台湾货币市场〕1月12日及本提存期资金预期变化一览表

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透台北1月12日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,299亿台币.
--公债付息99甲1期7亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆3,481.1亿台币:
01/13 4,613.30亿
01/14 964.00亿
01/15 1,764.60亿
01/16 968.00亿
01/17 422.50亿
01/18 2,035.50亿
01/19 895.00亿
01/20 1,428.50亿
01/21 595.50亿
01/22 770.00亿
01/23 340.00亿
01/24 116.00亿
01/25 233.00亿
01/26 120.00亿
01/27 178.00亿
01/30 225.50亿
01/31 1,149.00亿
02/01 2,951.50亿
02/02 1,685.50亿
02/03 2,025.70亿
--公债本金到期及付息1,238.2225亿台币:
01/13 100甲2期1息 13.8125亿
01/16 97甲1期4息 17.8125亿
01/18 89甲7期12息 31.2500亿
01/21 重交甲10期本金 400.0000亿
01/21 重交甲10期15息 27.6000亿
01/21 98甲1期3息 7.0000亿
01/22 88甲3期13息 14.1225亿
01/26 96甲1期本金 700.0000亿
01/26 96甲1期5息 13.12500亿
01/28 99甲2期2息 13.50000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--1/20:101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.
--农历春节(1月23日)前通货发行.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。