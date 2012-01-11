〔台湾金融市场〕股汇市投票前罕见翻扬,引发押宝蓝营胜选揣测

路透台北1月11日电---市场总是不按牌理出牌.台湾股汇市在选战方酣之际,近两日却连袂走多,周三引发诸多揣测:有人认为主要是资金回流亚洲所带动,但亦有人指因押宝马英九终将连任,选後再买恐来不及.

市场人士表示,由於有国安基金撑盘,股市在选前维持稳定,并不令人意外.但台币在出口成长放缓之际暴量升值,则有些超乎常理.就技术面而言,股市昨日带量突破季线反压,有机会展开中期反弹,满足点约在7,800点.

"我有两个意外,第一是台币竟然升到两个月高点,第二则是股市交易量,原以为单日会缩到500亿以下,没想到竟放大到900亿台币."万宝投顾总经理蔡明彰说.

他语带怀疑地认为,由於总统大选前已无法公布民意调查结果."是不是有人比我们掌握了更多资讯,我就不知道了."

但凯基投顾总经理朱晏民则称,这纯粹是资金回流亚洲所带动,与押宝谁当选无关."也许有人觉得谁选上的影响不大."

继昨日收高1.21%後,大盘加权股价指数.TWII今日守稳7,166点季线支撑,向上寻求突破,终场微涨0.13%,外资及陆资昨日大幅买超台股100.23亿台币.台币兑美元TWD=TP昨日劲扬1.54角,续创两个月高位,今日则升破30大关,早盘收升1.11角报29.940.[.TWCN][TWD/CN}

台湾第13任总统在选战空前拉锯下即将在周六(14日)出炉.根据台湾中央选举委员会规定,在选前10天至投票日当日禁止公开发布民调.立场偏蓝的联合报在法定最後期限的资料显示,马英九获得44%支持率、蔡英文则有36%.惟政治大学预测市场研究中心在同一天公布的预测,蔡英文得票率达49.8%、马英九则为42.6%.

**押宝?**

由於股汇市在选前的表现超乎预期,市场人士很难不与政治议题联想在一起.

华南永昌投顾董事长储祥生就指出,台股已经因为投资人观望选举,导致表现落後国际市场."在价位相对低廉的诱因下,难免会吸引持仓偏低、又看好马英九的投资人回补."

另一不愿具名的证券商债券交易主管也认为,外资在过去半年持续抛售台股,持股比例本就偏低,倘若马英九真的当选,选後再加码恐怕来不及了."所以就赌一把,至少不会被轧空手."

除了投资人的押宝心态外,执政党护盘心切,也是让多头短线较容易表现的原因.

蔡明彰认为,台湾去年12月出口表现不佳,眼见1月又因为农历春节导致工作天数大减,届时公布出来的数据肯定不好看.

"这时台币升值不太对啊,难不成是央行刻意不守,好让市场塑造信心?"他说.

不过央行官员则对此表示,台币升值行情乃季节性因素,因出口商在农历年前有抛汇需求.

惟不管动机如何,就技术面而言,台股似有跌深反弹行情可期.永丰金证券副总经理柯孟聪认为,大盘自去年4月底高点9,099回档至12月19日低点6,609,已经长达34周,昨日带量收复多空转折点的季线,意义颇为重大,有可能会出现中期反弹.

"若以波段跌掉2,400点,反弹二分之一来算,那麽满足点就在7,800点."他说

不过他也强调,前提是马英九当选,再者是欧债问题不扩大.(完)