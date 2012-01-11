〔路透调查〕美国上周原油库存料连续第三周上升,因进口增加

路透1月10日电---周二出炉的路透调查显示,美国上周商业原油库存料将增加,为连续第三周上升,得益於进口量增加.
10位受访分析师平均预估,美国国内原油库存料增加80万桶.除两位分析师外,其余受访者均预料库存上升.
"我们预期原油库存温和增长,得益於上周原油进口步伐稳定在约每日900万桶水平.我们还预计,西海岸石油供应进一步小幅升高,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.
美国能源资料协会(EIA)上周公布的数据显示,截止12月30日当周,美国日均进口原油899万桶.
芝加哥咨询机构PFGBest Research的分析师Phil Flynn指出,上周原油进口料增多,因年底库存下滑.炼厂--尤其是美国海湾沿岸的炼厂,出於年底税务目的而持续减少库存.
EIA上周公布的数据显示,在截止12月30日当周,美国原油库存意外上升221万桶,得益於进口增加.成品油库存亦增多,因炼厂提高产能利用率.
调查显示,上周美国馏分油库存平均预估为增加200万桶,这源於美国东北部地区气候温和,总体需求保持不变.10位分析师都预测馏分油库存增多.
EIA报告称,截止12月30日当周,美国馏分油库存增加322万桶.
调查还显示,上周美国汽油库存平均预估增加230万桶,主要拜季节性考量所赐.此前EIA报告称,截止12月30日当周,美国汽油库存增加248万桶.
"由於圣诞节假期後一些中等规模炼厂补充库存,潜在需求预计回升,本周的汽油库存增幅可能受限."
美国能源部周一公布,上周美国汽油价格攀升逾0.08美元,原油价格上升继续推高燃油价格.
美国能源部发布一周加油站调查显示,全国普通无铅汽油价格上涨0.083美元,至每加仑3.38美元.
九位分析师平均预估炼厂产能利用率增加0.2个百分点.
瑞士信贷银行发表一周报告称,在截止1月6日当周,美国各地区成品油毛利平均上升约2.3%,各地区的反应极为参差不齐.
瑞士信贷发布预测後,美国石油协会(API)的库存报告定於周二2130GMT出炉,随後EIA将於周三1530GMT公布一周库存报告.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳