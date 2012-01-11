〔台湾债市〕殖利率收低,外资转进短券引发多头想像

路透台北1月11日电---台湾债市主要殖利率周三下跌.因外资在债市寻求停泊落脚之处,询价殷切引发资金行情想像空间,在五年券101/1率先下跌带动下,整条殖利率曲线也跟着向下修正.
交易商指出,今日包括两年券100/3、101/1、以及存续期在两年内的台电公司债等,都有外商银行在替客户询价.根据过去经验判断,外资以偏低殖利率买进短券,是为了押注台币升值,惟是否是中期趋势,仍待观察.
"他们询价的热度颇高,找券很积极,应该是为了某些交易做布局,"一位外商银行交易员称.
另一票券商交易员则认为,欧债危机有令全球资金向台湾在内的新兴市场转进趋势,再加上空单在农历新年持仓意愿低落,正好让多头有发挥空间.
周三稍晚,德国总理梅克尔和意大利总理蒙堤将会晤讨论欧元区危机.但本周焦点当属周四和周五进行的西班牙与意大利公债标售,两国被认为是欧元区中债务风险最高的大型经济体.
继昨日收高1.21%後,大盘加权股价指数.TWII今日守稳7,166点季线支撑,向上寻求突破,终场微涨0.13%,外资及陆资昨日大幅买超台股100.23亿台币.台币兑美元TWD=TP昨日劲扬1.54角,续创两个月高位,今日则升破30大关,本地时间14:58,台币升0.99角报29.952.[.TWCN][TWD/CN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -2.38 0.9620 0.9620-0.9850 390.0
10 100/9 A00109=TWO -1.00 1.2845 1.2818-1.2939 36.5
20 101/2 A01102=TWO -1.18 1.7588 1.7588-1.7700 12.5
有交易商认为,纵然外资汇入有利多方,但债市殖利率恐怕跌幅有限,因短率仍不动如山.
"91天期存单0.93%的利率,是铁板一块."一位票券商交易员说.
另一证券商交易员也认为,台币升值对债市利好属短期因素,债市要走中多行情,还是得要股市中期转空.
"以往债市在农历年是有红包行情可期,但长假後反而走空,追价还是谨慎些吧."他说.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2845
5 101/1 A01101=TWO 0.9620
2 100/3 A00103=TWO 0.7000 (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽