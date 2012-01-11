〔台湾汇市〕台币/美元受外商及出口商抛汇推升,续创两个半月高位

路透台北1月11日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值5.2分,并续创近两个半月来高位,受到出口商及外商猛烈抛盘所推升,惟逢低进口商及油款买兴浓厚,加之央行不时进场调节,缩减部分台币涨幅.
汇银人士指出,外资汇入力道强劲,台币开盘不久便升破30元整数关卡,更一度升值近1.5角,揣测应与选举行情有关;然而,随着台股涨幅未见突破,外资美元卖单似有缩手迹象,加上逢低出现不少回补美元买盘,令台币升幅逐步收歛.
"看起来就像在炒作选举行情,因为这是目前台湾与国际市场唯一不同的地方,"一位大型金控交易人士称.台湾总统大选将於本周六(14日)举行投票.
不过,央行官员则对此表示,台币升值行情乃季节性因素,因出口商在农历年前有抛汇需求.
另有市场人士指出,欧债危机未解令欧元后市看跌,相较之下亚洲新兴市场前景看好,加上去年亚洲股汇市大幅走跌,目前基期低且风险少,近日即见外资陆续回流,令亚币涨跌互见;另外,外商银行於台湾债市积极询价短券,引发热钱停泊的想像空间.
交易商并强调,今日外资在台股买超金额较上日缩减许多,外商银行在台北汇市的美元卖盘也渐减,明日外资是否将持续汇入仍有待观察.不过,若台币回档整理,出口商抛汇意愿也会大增,预料台币短线"升快贬慢",明日交投区间先看29.8-30.1元间.
台币兑美元今日收在29.999元,创2011年10月31日29.93元以来新高.此外,台币前次盘中高位则出现在2011年11月1日,报29.865元.
台湾加权指数.TWII周三收盘上涨0.13%,报7,188.21点;外资及陆资在台股买超22.20亿台币,连续第三日买超,累计金额为125.31亿.[ID:nCT0498217]
新兴汇市中,坡元SGD=和韩元KRW=周三走软,因投资者在关键的公债标售前担心欧元区国家的融资问题,不过资金流入对几种亚币构成支撑.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯