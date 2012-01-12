〔专栏节选〕一个中心两个基本点,2012关键是美元--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

全球金融市场进入二Ｏ一二年，又出现了一些新变化，最具体的是美元指数冲到八一．四七，写下一Ｏ年九月以来新高价。美元走高，也带动美股上扬，道琼指数在元月涨多跌少，元月三日盘中一度创下一二三九七．三的高点，直指去年五月的一二八七六高点。

美股稳稳走高，投资人都期待好的「元月效应」。从一九四五年以来，只要元月是涨势，那一年美股上扬的机率高达八八％。而若那一年遇上总统大选年，元月收红机率更高，标准普尔首席股票策略师Sam Stovall指出，过去七十年，总统大选在元月有八次走高的纪录，平均涨幅达一六％。元月若收黑，全年平均跌幅约三．九％，而美股在元月行情开盘首日大涨一七九．八二点，涨幅达一．五％，元月第一周周线上涨一四二．三六点，涨幅达一．二％，道琼指数开年有好表现，给了投资人吃下定心丸。

美股有了好消息，给了行政院副院长陈冲无比信心，他认为景气已衰退到这个程度，下一步就是反弹，待不确定因素过去就会好转。在选前，陈冲给了投资人信心，不过展望二Ｏ一二年，投资变数仍多，看趋势，看投资，大家必须把握「一个中心，两个基本点」，如果用陶冬博士的话来说，一二年的关键字是「美元！美元！美元！」

今年最大的投资变数要先看美元，这是今年投资的第一个中心，因为美元强弱，攸关全球资金流向，美元强弱关系到原物料价格，原物料价格高低，又影响新兴国家经济，而美元强弱，除了反映美国经济基本面外，美元也与英镑、欧元走势息息相关。

假如美元一直走高，那代表欧元与英镑的下跌，欧元与英镑的下跌，即代表欧洲经济看不到曙光；这所有的一切都与美元有关。

**热钱转向美债 新兴市场货币贬很大**

进入一二年，美元又写下过去一年来新高价。美元指数在去年五月跌到七二．七Ｏ一，十月又涨到七九．八三八，回档到七四．七二七之後，又一口气冲高到八一．四七。美元急行军式的大涨，主因是欧元快速贬值，去年五月欧元兑美元从一．四九三急贬而下，今年已写下一．二六九的新低；英镑也濒临去年十月创下的一．五二七的新低点。

美元强力走高，代表了全世界热钱往美元资产移动，目前有超过十五兆美元的资金集中在殖利率低的美债，今年以来，单周又有十六．六四亿美元的资金流入美债。

钱往美元资产移动，第一个特徵是新兴市场货币纷纷大幅贬值。例如，中南美洲的阿根廷披索，这两年从三．六七兑一美元贬到四．三二，墨西哥披索近几个月从一一．四七五贬到一四．三Ｏ四，最强大的巴西里拉也从一．五二贬到一．九四。

欧债危机持续蔓延，欧洲非欧元区国家也频频出现货币贬值的现象，像是挪威克朗从五．二一四贬到六．Ｏ三七，瑞典克朗从五．九七四到七．Ｏ二三，丹麦币从四．九九到五．八五四，匈牙利债务危机加剧，匈牙利币从一七六．六六贬向二五一．八六，捷克币则从一六．一六二贬向二Ｏ．四Ｏ二。钉住欧元的瑞士法郎从Ｏ．七Ｏ七贬向Ｏ．九五七，土耳其里拉则从一．三九六贬到一．九二一，欧洲货币兑美元可说都「贬很大」。

亚洲货币也不例外，印度卢比节节败退，一度写下一美元兑五四．二九卢比的历史新低价，最近泰铢从二九．Ｏ一六贬向三一．八Ｏ四，马币从二．八九五贬到三．二三四，星币从一．一九九贬向一．三一九，韩元则从一Ｏ二九．五贬到一二Ｏ一．八；当然新台币也贬过三十元的大关卡。

**原物料行情崩 金价、油价续处高档**

美元强势代表资金转向美债外，新兴市场也因为原物料行情下跌，造成基本面下滑的向下调整状况。美元走高，原物料呈现反方向走低，二Ｏ一一年结束，黄金全年上涨一Ｏ％，但是从第四季的一九二三．七美元跌到一五六六．八美元，反而出现二一％的跌幅，目前金价在年线附近争持，若美元走高，金价恐上档空间有限，金价回测年线，至少意味了前景尚不明朗。

到目前为止，原物料行情只剩下金价与油价的「双塔效应」，纽约油价去年全年上涨八．二％，北海油价上扬一三％，油价因为伊朗与美国关系紧张欲小不易，持续站在一百美元以上，但是油价高涨，势必对全球经济的复苏带来阴霾。

去年下半年美元走高，原物料行情开始回档，其中回档最深的是棉花，从每磅二二七美分回落到八一．四美分，跌幅超过六成，农产品的咖啡、糖跌幅都逾三成，小麦全年跌一八％，只有玉米小涨二．八％，稀有金属的钯金跌一八％，白金跌二二％，白金从一九一二．二美元跌到一三七五．五美元，跌幅将近三成，还有铜价从一Ｏ一八九美元跌到七六ＯＯ美元，跌了二二％，铜价是生产原物料最敏感的指标，铜价下滑，强烈意味了景气趋缓的现实。

避险型的商品其实以白银走势最敏感，在谷底打底三十年的白银，去年一鼓作气冲到四九．四七五美元，与一九八Ｏ年天价五Ｏ．三五美元，呈对称之势，但去年下半年急跌到二六．Ｏ六美元，白银反转之势已成，若将白银视为金价的领先指标，已经涨了十一年的黄金不宜看太好。

美元的强势，也代表美国基本面正逐渐好转，一一年除了美元转强外，美股表现超强，其中道琼全年上涨五．五％，标准普尔五百平盘，那斯达克小跌一．八％，在去年全球股市市值蒸发六．三兆美元的跌势中，美股表现一枝独秀，而且，去年全球主要市场超过一五Ｏ家企业的股价创历史新高，其中美国企业包办超过一半，都代表美国企业全球竞争力雄厚的一面。

**美基本面好转 房市、车市喜见回春**

美股显着上扬，最具体的是美国经济基本面已有改善。一是美国失业率有效下降，美国劳工部公布新增非农业职位达二十万个，其中私人企业职位增加二十一．二万个，去年十二月失业率八．五％，是Ｏ九年二月以来的新低，这反映劳工市场快速改善，有利经济复苏。

第二个是很重要的房市见底讯号，这是Ｏ八年金融海啸後，美国经济修复最重要的指标。根据美国官方的说法，美国经济在Ｏ九年元月正式告别衰退，不过美国民众普遍感受不到，一直到第四季才真正看到数据好转，这其中很重要的讯号是房市不再触底，这从负资产的户数，被银行强制回收房下滑，以及二手房库存下降，申请房贷个案回升看出端倪。

今年以来，标普Case-Shiller二十大城市房价回温，二手房销售也从一Ｏ年七月三三Ｏ万户，成长到一一年十一月的四四二万户，一一年十一月二手房销售按季成长四％，而房地产存货也下滑五．八％，剩下二五八万户，是Ｏ五年五月以来最低，最近私募基金如黑石（Blackstone）等多家基金公司大举买进房地产相关个股，建筑类股明显跑赢大市，第四季以来，营建股涨三Ｏ％，比起标准普尔五百涨一Ｏ．五％出色很多，原来最不看好美国房地产的高盛已出具报告，预料房地产复苏在望。