〔专栏节选〕生技业大爆发时代--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月11日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

二Ｏ一一年不是台湾生技股的好年冬，类股股价跌幅从二成到五成都有。不少人心中会问，生技类股还有没有未来？

九Ｏ年代初期，新兴电子类股带动台股的盛况历历在目，许多当时还只是惨淡经营的小公司，今天却已成为全球产业的领导厂商。没有人会料到网路时代的降临，以及iPad的诞生；即使当时有人准确预测趋势，也会被视为盲目乐观者，而被嗤之以鼻。然而面对现在的生技类股，我们确实有乐观的理由。

在一万个基因中可能会产生四万种突变，其中又有五百个已被认定是引发癌症的原因；然而，目前却只有约十二种标靶药物，而我们对这些药物为何有效及如何作用，也不是很了解。更重要的是，我们也不太明白为何某些药物没有效果。

目前已知有些蛋白质会造成特定的癌症，例如只有三种蛋白质会导致胰脏癌，贾伯斯便是死於胰脏癌。科学家相当了解这些蛋白质与其结构，但还是「无药可治」（undruggable genome）；也就是说，在现有的科技下，没有药物能够攻击这些蛋白质；我们就好像拿一支水枪来对抗庞大的致癌部队。坦白说，我们目前仍处於抗癌革命的初始阶段。

摩尔定律是指电晶体的制造成本每十八个月会下降一半；而生技业的基因体定序技术，其成本下降的速度，更甚於摩尔定律。ＤＮＡ每百万硷基（megabase）的定序成本，已由Ｏ一年的一万美元，陡降至今日仅Ｏ.一美元，而且下滑的速度还未见减缓。药物治疗不再是碰运气，而是锁定在造成疾病的特定蛋白质上，或是按个别病患的基因组成进行治疗。

近年还有个大发现，即癌症和老化息息相关；这并非只是怀疑老年人较易罹癌，而是不断繁殖、不受控制的癌细胞运作，与老化细胞运作有关。

换句话说，一旦我们打赢这场抗癌战役，我们将会发现能延长人类寿命的钥匙。科学家已成功延长某些虫类的六倍寿命。

活得更长的目的并非要成仙，而是创造未知的经济利益。人们的智慧会增长，年纪愈大、经验愈丰富，网络关系也愈好；不幸的是，正当经济产值开始放大时，人们的身体健康状况也开始走下坡。如果人类的寿命得以延长，每位人类生命的生产价值，可望呈现等比级数的增加。在不久的将来，人类平均寿命将由八十岁增至一二Ｏ岁、一五Ｏ岁，甚至二百岁，这并非天方夜谭。

延长人类生产年限，亦可望解除老化人口这颗定时炸弹，就像绿色革命消除全球饥荒一般。尽管治疗药物的研发成本看似高昂，但在拥有如此庞大的潜在经济价值下，这些成本根本就微不足道。

如果这些科技只能由既有的大型西方药厂研发，那麽上述也可能只是盲目乐观主义。但台湾制药公司近年的成绩令人惊艳，不仅是美国提出药物主文件（drug master file）申请的前十大国家，也是全球在该领域发展第二快的国家。有了台湾厂商的参与，让这一切都成为可能。(完)

--整理 张雅菁/曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.