〔台湾货币市场〕短率续稳,静待年关前资金需求高峰来临(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 市场资金宽松,央行委托代收资金量亦增

* 短票发行清淡,银行间需求仍旺

* 料年关前现金需求将逐渐显现

记者 李文科

路透台北1月11日电---台湾银行间短期利率周三仍然维稳.农历年关将近,货币市场资金却仍显宽松,尤其是台币升值引资金回流令宽松局面更甚,引发央行加大冲销游资力道.市场静待年关前资金需求高峰的来临.

市场人士指出,库存现金对市场的紧缩影响仍未显现,而台币升值引发的资金回流影响继续发酵,令外商银行资金面更显宽松,央行亦继续出手冲销充裕流动性,最终资金水位仍将取决於央行公开市场操作的力道.

另有人士忧虑,下周兑新钞的影响将逐渐显现,尽管最终这些钱还是会回流银行体系,但这期间会有一个时间差,仍需留意.

"我们资金还比较宽松...应该这个年会比较好过一点.下周应该会比较紧,但不会像之前那麽夸张,甚至拆款利率87(0.87%)都跑出来."一位民营银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.398%%;区间在0.299-0.720%,上日亦同.

去年底跨过新历年之际,由於各银行普遍冲刺放款,且外商银缩小拆出予同业的额度,令市场资金大紧.当时2-7天的拆款高位触抵0.87%的近期新高,已与央行30天期存单利率齐平.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.740%.

台币兑美元TWD=TP周三续升,收报29.999.外资及陆资在台股连续第三日买超,累计金额扩大至125.31亿台币.[ID:nCT0498217]

央行此前表示,将自1月17-20日共四个营业日在各大金融机构共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

**短票量仍少**

短票方面,交易商指出,目前发票量持续清淡,而年关紧缩因素尚未明显体现,银行会选择尽量买票,短票买气较热,所以部分银行会因出价的利率较高而无法买到票.

票券商指出,最近几年央行在年关前都会维持资金宽松水位,不让金融机构难过年.今年看来到目前为止还比较平顺.而临近周末,估计明後天发票量会有所增加,但资金水位宽松,利率应不会太大变化.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,同上日,落点在农历年後的部份可成交到0.86%.

今日央行存单到期为3,982亿台币,存单发行3,764亿台币存单,发行余额减少218亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1.38兆台币,周四1,299亿、周五4,613.3亿;紧接着农历年前该周则是总共到期8,478亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负212亿台币,累计超额准备为负263亿台币,加计前期1%的超额准备为620亿台币.

**RP利率持稳**

台湾债市同业附买回(RP)利率持稳,今日虽有170亿台币的台积电(2330.TW)公司债发行,但投信和寿险资金供需有续,整体市场尚称平稳.

资金调度人士表示,由於年关将近,为因应即将到来的资金需求,各家资金供应较为不均,交易商对市况感受逐渐出现差异,不过,RP利率则维持在原有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)