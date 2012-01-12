台湾经济指标预测--1月12日至2月20日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透台北1月12日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------1月16日当周------------------------------------------
1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)
1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)
-------------------------------1月30日当周------------------------------------------
1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%
1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)
1/31 1600 领先指标 12月 -- -0.01%(月变动率)
-------------------------------2月6日当周-----------------------------------------
2/6 1600 外汇存底 1月底 -- 3,855.47亿美元
2/6 1600 消费者物价指数(CPI) 1月 -- +2.03%(年变动率)
2/7 1600 商品出口 1月 -- +0.6%(年变动率)
2/7 1600 商品进口 1月 -- -2.7%(年变动率)
-------------------------------2月20当周-------------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。