台湾已公布经济指标--2012/1/12

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)12月 +2.03% +1.01% 2/6 --
外汇存底(亿美元) 12月底 3,855.47 3,879.68 2/6 --
商品出口(y/y) 12月 +0.6% +1.3% 2/7 --
商品进口(y/y) 12月 -2.7% -10.4% 2/7 --
领先指标(m/m) 11月 -0.01%-p -0.1%-r 1/31 --
M2货币总计数(y/y) 11月 +5.07% +5.54% 1 1/30 --
重贴现率(%) 12月29日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 11月 +2.54% +4.38% 1/20 --
工业生产(y/y) 11月 -3.55% +1.00%-r 1/20 --
季调失业率 11月 4.32% 4.30% 1/30 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +102.1 +83.6 2/20 --
国际收支(亿美元) 第三季 -34.6 +49.0 2/20 --
国内生产总值概估值(GDP)第三季 +3.42%-p +4.52% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。