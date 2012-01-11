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债券 | 2012年 1月 11日 星期三 19:12 BJT

〔标题新闻〕商业银行存放在ECB的隔夜存款连续第四日创新高,因银行将上月自ECB取得资金回存

注: ECB为欧洲央行的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CB1TE]

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