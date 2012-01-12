更正:〔中国金融〕2012年新增人民币贷款目标为8万亿元,M2成长14%--消息人士

(更正:因译文有误,标题和内文第一段中"发行8万亿元人民币新债"应为"新增人民币贷款目标为8万亿元";另外第一段"(12.7)亿美元"应为"1.27万亿美元")

路透北京1月11日电---三位熟悉政府计画的消息人士周三向路透表示,中国已将2012年新增人民币贷款目标设定为8万亿(兆)元人民币(1.27万亿美元),广义货币供应量M2目标为增长14%.

2011年中国人民币贷款增加7.47万亿元,M2年增率则为13.6%.2012年的新增贷款目标高於去年,暗示中国人民银行在经济成长失去动力且通胀降温之际,将更进一步放松政策来支持经济成长.

据信人行将2011年新增人民币贷款目标设定为7.5万亿元人民币,但是官方并未公布此数据.

"政府已经强调(政策)在稳定中求进步--存在着进步的必要,"这位不愿具名的主要智库人士表示.该智库直接对政府做出建议.(完)