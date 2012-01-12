更正:〔中国金融〕2012年新增人民币贷款目标为8万亿元,M2成长14%--消息人士

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
(更正:因译文有误,标题和内文第一段中"发行8万亿元人民币新债"应为"新增人民币贷款目标为8万亿元";另外第一段"(12.7)亿美元"应为"1.27万亿美元")
路透北京1月11日电---三位熟悉政府计画的消息人士周三向路透表示,中国已将2012年新增人民币贷款目标设定为8万亿(兆)元人民币(1.27万亿美元),广义货币供应量M2目标为增长14%.
2011年中国人民币贷款增加7.47万亿元,M2年增率则为13.6%.2012年的新增贷款目标高於去年,暗示中国人民银行在经济成长失去动力且通胀降温之际,将更进一步放松政策来支持经济成长.
据信人行将2011年新增人民币贷款目标设定为7.5万亿元人民币,但是官方并未公布此数据.
"政府已经强调(政策)在稳定中求进步--存在着进步的必要,"这位不愿具名的主要智库人士表示.该智库直接对政府做出建议.(完)
--编译/审校 张明钧/李婷仪/王冠中
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。