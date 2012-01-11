〔东南亚股市〕多数收高,但欧元区问题仍是一大阻力

路透曼谷1月11日电---东南亚股市周三多数上涨,受到商品相关个股买气推助,但欧洲债务危机持续打压冒险意愿.
美国股市升至五个月高点,因市场预期企业获利表现强劲,从而改善此间市场人气,但是数据显示德国经济在2011年最後一季萎缩,拖累亚洲股市脱离稍早高点.
券商表示,市场乐观看待美国经济,加上中国周二公布贸易数据拉高宽松政策的预期,吸引短线交易商进场.成交量全面扩增,新加坡及马来西亚股市尤为强劲.
"美国和中国的乐观消息带动市场人气转佳.但这可能如昙花一现.我们认为欧洲债务问题将会笼罩投资信心一段时间."Finansia Syrus Securities研究主管Warut Siwasariyanon表示.
菲律宾股市.PSI收高1.9%表现最佳,在大型股涨势带领下创历史新高.当地市值最高的Philippine Long Distance Telephone Co(TEL.PS)股价飙涨4.5%至2008年3月以来新高.
根据汤森路透数据,马尼拉股市在截至周二的四个交易日有1.49亿美元外资流入.
新加坡股市.FTSTI上涨1%,越南股市.VNI上涨0.8%.马来西亚、泰国及印尼股市尾盘卖压出笼,导致稍早涨幅回吐.
马来西亚.KLSE收盘持平,泰国股市.SETI小跌0.13%,印尼股市.JKSE跌0.7%.
1021GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%,触及12月9日以来新高回落,此前涨势是由美股业绩强劲及中国放宽货币政策的预期心理所带动.
1210GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2747.13 27.30 +1.00 +3.81 2646.35
马来西亚 .KLSE 1522.29 0.30 +0.02 -0.55 1530.73
泰国 .SETI 1051.63 -1.41 -0.13 +2.57 1025.32
印尼 .JKSE 3909.64 -29.20 -0.74 +2.29 3821.99
菲律宾 .PSI 4645.86 84.78 +1.86 +6.26 4371.96
越南 .VNI 347.43 2.75 +0.80 -1.17 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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