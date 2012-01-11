〔美国数据〕1月6日止当周抵押贷款利率上扬,但抵押贷款需求仍旧增长

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透1月11日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国今年第一周抵押贷款申请增加,因购屋和再融资需求上升.
截至1月6日当周,经季节调整後的美国房屋抵押申请上扬4.5%至663.1.
经季节调整在融资指数则上扬3.3%至3,560.6,购屋贷款指数则升8.1%至177.1.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的81.9%降至80.8%.
尽管利率上扬,需求仍旧改善.该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.11%,较前一周的4.07%增加4个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王冠中;审校 张明钧
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。