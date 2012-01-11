〔美国数据〕1月6日止当周抵押贷款利率上扬,但抵押贷款需求仍旧增长

路透1月11日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,美国今年第一周抵押贷款申请增加,因购屋和再融资需求上升.

截至1月6日当周,经季节调整後的美国房屋抵押申请上扬4.5%至663.1.

经季节调整在融资指数则上扬3.3%至3,560.6,购屋贷款指数则升8.1%至177.1.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的81.9%降至80.8%.

尽管利率上扬,需求仍旧改善.该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.11%,较前一周的4.07%增加4个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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