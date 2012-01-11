〔国际油市〕亚洲燃料油连续第二日走高,五个近月跨月价差涨逾1美元

路透新加坡1月10日电---亚洲燃料油市场周三连续第二日上涨,最近的五个月跨月价差合约每吨上涨超过1美元,裂解价差升至一年新高,较迪拜原油折价近1美元.
成交量相当可观,特别是有超过40万吨的2月/3月合约成交,因强劲的买气带动该合约升至於两年高档,逆价差达约每吨14.50美元.
实货市场亦走强,380-cst及180-cst等级较新加坡现或溢价升至每吨16美元的历史高点,因中国光汇石油及兴隆的买气不坠.
"这完全是受定价买兴所主导,而这是1月定价月份结束前的最後欢呼,届时将有大量西方船货来到,"一名驻新加坡的西方交易商表示.
"光汇石油和兴隆持续支撑市场,让1月/2月合约持坚,同时激起短线投机客间的新一轮疯狂买盘,因投机客见到反弹前连跌三日後的价值浮现."
0830GMT亚洲收盘时,1月/2月合约上涨1.63美元,报逆价差每吨17.63美元.有3万吨在17.00-17.50美元成交,低於先前的5万吨.1130GMT时最後的买单挂在16.25美元.
2月/3月合约在13.40-14.95美元有47.5万吨成交;3月/4月合约有18万吨成交在9.25-10.25美元.4月/5月合约有5万吨成交在7.75-8.00美元;5月/6月合约有1.5万吨成交在每吨6.50-7.00美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 732.50 732.75 732.63 720.25 12.38 1.72
现货380CST燃料油 FO380-SIN 718.50 719.00 718.75 703.55 15.20 2.16
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 742.00 744.00 743.00 724.00 19.00 2.62
380CST船用燃料油升水 23.50 25.00 24.25 20.45 3.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 16.25 16.75 16.50 15.95 0.55 3.45
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 16.60 17.00 16.80 13.00 3.80 29.23 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中