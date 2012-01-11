〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至三日低点,韩国买家采购进度缓慢

路透新加坡1月11日电---亚洲石脑油价格周三跌至三日低点,尽管布兰特原油走高;裂解价差则从三个半月高位下滑至三日低点,因韩国买家采购2月船货的速度缓慢.
不过交易商表示,尽管人气疲软,但来自台湾的强劲需求更甚以往,使得基本面仍持续有撑.另外,由於航运价格高企导致缺乏西方出口至亚洲的新船货,这也将压抑供应量.
"套利窗口不会很快就打开,除非航运费率下跌,"新加坡一位交易商称.
"年底的情况通常就是如此,不过船期推迟也是运费高涨的一个因素."
交易商表示,天气恶劣加上港口壅塞,可能是地中海船期延误的原因.
需求方面,台湾中油公司正寻求额外采购5.5万-7.5万吨的2月石脑油.数周前该公司才刚买下一艘中型货船的货运量,也是2月抵达的船货.
韩国湖南石油化学买进7.5万吨石脑油做为2月下半月抵达大山的船货,价格为较日本成本加运费报价(C&F)溢价约每吨8.00美元,价格水平类似於该公司1月3日为5万吨2月上半月船货支付的价格.
日本公开规格2月下半月近月价格NAF-1H-TYO下跌3.50美元至每吨971.00美元.
2月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK回吐涨幅,下跌7.78美元至每吨升水118.70.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.54美元至每桶15.11美元.
汽油裂解价差 GL92-SIN-CRK下跌0.87美元至7.11美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 970.50/971.50 974.50 -3.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 105.59/105.69 106.03 -0.39
97号现货汽油GL97-SIN 126.65/126.75 126.50 +0.20
95号现货汽油GL95-SIN 124.35/124.45 124.70 -0.30
92号现货汽油GL92-SIN 120.70/120.80 120.60 +0.15
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 15.06/15.16 14.57 +0.54 (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧