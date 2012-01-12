〔日本数据〕12月银行放款余额较上年同期增加0.4%--央行

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透东京1月12日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行12月放款余额较上年同期增加0.4%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为458.241兆(万亿)日圆(5.96万亿美元).
扣除注销坏帐等特殊因素後的放款余额较上年同期上升0.7%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
12月 11月 10月
含信金银行 +0.4 +0.2 -0.0
不含信金银行 +0.5 +0.2 +0.1
银行持有的商业票据余额 -1.5 -2.3 -8.7
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
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--编译 肖群英;审校 王兴亚
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
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