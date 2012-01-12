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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 08:06 BJT

〔日本数据〕12月银行放款余额较上年同期增加0.4%--央行

路透东京1月12日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行12月放款余额较上年同期增加0.4%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为458.241兆(万亿)日圆(5.96万亿美元).

扣除注销坏帐等特殊因素後的放款余额较上年同期上升0.7%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

12月 11月 10月

含信金银行 +0.4 +0.2 -0.0

不含信金银行 +0.5 +0.2 +0.1

银行持有的商业票据余额 -1.5 -2.3 -8.7

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

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--编译 肖群英;审校 王兴亚

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