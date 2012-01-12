〔日本数据〕12月银行放款余额较上年同期增加0.4%--央行

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息

路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。