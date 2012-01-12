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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 10:26 BJT

〔全球政经〕财务大臣安住淳称,将采取措施减少进口伊朗石油

路透东京1月12日电---日本财务大臣安住淳周四表示,将采取具体措施以降低伊朗石油的进口,并表示理解美国对伊朗制裁升级的立场.

安住淳在与美国财长盖特纳的联合记者会上称,他要求美国在不涉及能源进口的领域内,将日本的经济形势纳入考量.

盖特纳本周访问日本与中国,讨论全球经济形势,并寻求国际合作,对伊朗采取更严厉的制裁措施,以阻止伊国的核计划.(完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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