〔全球政经〕财务大臣安住淳称,将采取措施减少进口伊朗石油

路透东京1月12日电---日本财务大臣安住淳周四表示,将采取具体措施以降低伊朗石油的进口,并表示理解美国对伊朗制裁升级的立场.

安住淳在与美国财长盖特纳的联合记者会上称,他要求美国在不涉及能源进口的领域内,将日本的经济形势纳入考量.