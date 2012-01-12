〔中东情势〕日本首相野田佳彦向美国财长表达担忧伊朗问题

路透东京1月12日电---根据日本政府发布的声明,日本首相野田佳彦周四对到访的美国财长盖特纳表示,他对伊朗的核项目同样深感关切.

但该声明称,野田佳彦也担心美国对伊朗制裁的实施方式,可能严重影响日本和全球经济.