《台湾报摘》--工商时报1月12日

* 头版头条:

--矽品(2325.TW)董事长林文伯昨日对近来扑朔迷离的半导体景气铁口直断,表示第一季将是本次修正谷底;大方向来看,今年不会比去年差,半导体市场还会继续成长.其中,封测产业景气将自2月起复苏反弹.

* 其他:

--外贸协会董事长王志刚昨日表示,中国电子视像行业协会副会长白为民6月中将率领包括四川长虹(600839.SS)等八大彩电业组成采购团,来台进行面板采购,且金额初步估计达40亿美元.

--行政院副院长陈冲昨天宣布3,000亿台币提振景气专案融资利多,每案保证上限2.6亿,最快可望在农历春节前启动,适用期限至年底止,对企业可望有安定作用.

--华南金控(2880.TW)董事长王荣周指出,对於参股陆银,除了价格之外,董监席次谈判与部门主管指派权分配将为关键.近来已新敲定在北京设立证券第二家代表处,并发挥集团总联络处的功能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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