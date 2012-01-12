《台湾报摘》--工商时报1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
* 头版头条:
--矽品(2325.TW)董事长林文伯昨日对近来扑朔迷离的半导体景气铁口直断,表示第一季将是本次修正谷底;大方向来看,今年不会比去年差,半导体市场还会继续成长.其中,封测产业景气将自2月起复苏反弹.
* 其他:
--外贸协会董事长王志刚昨日表示,中国电子视像行业协会副会长白为民6月中将率领包括四川长虹(600839.SS)等八大彩电业组成采购团,来台进行面板采购,且金额初步估计达40亿美元.
--行政院副院长陈冲昨天宣布3,000亿台币提振景气专案融资利多,每案保证上限2.6亿,最快可望在农历春节前启动,适用期限至年底止,对企业可望有安定作用.
--华南金控(2880.TW)董事长王荣周指出,对於参股陆银,除了价格之外,董监席次谈判与部门主管指派权分配将为关键.近来已新敲定在北京设立证券第二家代表处,并发挥集团总联络处的功能.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。