《台湾报摘》--经济日报1月12日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
* 头版头条:
--行政院经济景气因应策略小组周三决定,比照金融海啸期间推出"非中小企业专案贷款",每案最高核贷2.6亿台币,预估可协助逾百家中、大型企业取得营运资金,新增贷款总额度3,000亿台币以上.
* 其他:
--宏达电(2498.TW)董事长王雪红表示,台湾品牌厂商走到国际上,免不了专利诉讼,"手机专利大战全面开打,这一、二年是不会停的".宏达电将持续外购专利,加上合作夥伴Google(GOOG.O)提供的专利军火库,对与苹果(AAPL.O)的官司很有把握.
--触控面板龙头F-TPK宸鸿(3673.TW)将认列旗下达鸿(原名达虹)8056.TW的商誉损失,专业投资人表示,该公司去年第四季获利,将因此减少约10亿台币,换算每股税後纯益(EPS)将因此减少4到6台币,创五季以来单季EPS新低.
--两岸签署经济协议(ECFA)之後新一回合的货品贸易降税谈判持续进行,据透露,若选後两岸关系未有大变化,後续货品贸易谈判将会加速进行,双方已经针对整个双边贸易自由化的架构与原则进行讨论.最快於农历年後的2月进入清单的谈判.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。