《台湾报摘》--经济日报1月12日

* 头版头条:

--行政院经济景气因应策略小组周三决定,比照金融海啸期间推出"非中小企业专案贷款",每案最高核贷2.6亿台币,预估可协助逾百家中、大型企业取得营运资金,新增贷款总额度3,000亿台币以上.

* 其他:

--宏达电(2498.TW)董事长王雪红表示,台湾品牌厂商走到国际上,免不了专利诉讼,"手机专利大战全面开打,这一、二年是不会停的".宏达电将持续外购专利,加上合作夥伴Google(GOOG.O)提供的专利军火库,对与苹果(AAPL.O)的官司很有把握.

--触控面板龙头F-TPK宸鸿(3673.TW)将认列旗下达鸿(原名达虹)8056.TW的商誉损失,专业投资人表示,该公司去年第四季获利,将因此减少约10亿台币,换算每股税後纯益(EPS)将因此减少4到6台币,创五季以来单季EPS新低.

--两岸签署经济协议(ECFA)之後新一回合的货品贸易降税谈判持续进行,据透露,若选後两岸关系未有大变化,後续货品贸易谈判将会加速进行,双方已经针对整个双边贸易自由化的架构与原则进行讨论.最快於农历年後的2月进入清单的谈判.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.