〔EIA库存周报〕美国上周原油库存升幅远高於预估,因进口跳增

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/06/12 较上周 较上年 01/06/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 334.9 0.4 -2.2 334.6 5.0 1.5

馏分油 146.2 0.8 -20.2 147.6 4.0 -17.2

汽油 221.0 1.9 -8.0 223.8 3.6 0.6

取暖油 36.1 -1.9 -10.6 35.6 -1.5 -8.8

新配方(RFG)汽油 0.0 -0.1 -1.1 0.2 0.0 -0.2

煤油型航空燃料 41.4 -0.2 -1.4 41.5 0.1 -2.6

原油日加工量 14.8 0.2 0.4 14.9 0.2 0.2

炼厂产能利用率(%)84.8 +1.1 +0.5 85.6 +0.6 -0.8

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.4 -0.2 -1.3

路透纽约1月11日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存大幅上升,因进口跳增;在此同时油品库存也升高,因炼厂产能利用率提高.

截至1月6日当周,美国原油库存增加496万桶,至3.3465亿桶.远高於路透调查分析师平均预估的增加80万桶.

日均原油进口量增加88.3万桶至987万桶,为2010年7月以来最高水准.墨西哥湾沿岸地区原油库存大增656万桶.

"12月底时炼厂因年底赋税相关目的而降低库存,而且休士顿航道也因雾气笼罩而抑制了进口输送."PFGBest研究分析师Phil Flynn说.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加399万桶至1.4756亿桶.增幅近乎分析师平均预估的200万桶的两倍.馏分油四周平均需求较上年同期减少2.2%.

炼厂产能利用率上升0.6个百分点至85.6%.

中西部增加最多,该地区炼厂产能利用率升至97.8%的至少18个月以来最高水准.

汽油库存亦大幅上升,增加361万桶至2.238亿桶,分析师原先预估为增加230万桶.EIA称,过去四周平均汽油需求较上年同期减少4.8%.

"在假期购物热潮结束後,汽油和馏分油需求继续下降并不意外,但增添了看空基调."Again Capital LLC合夥人John Kilduff称.

石油行业团体美国石油协会(API)周二公布的数据则称,上周美国原油库存增加39.7万桶,汽油库存增加190万桶,馏分油库存增加84.6万桶.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]