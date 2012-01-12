〔EIA库存周报〕美国上周原油库存升幅远高於预估,因进口跳增

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
01/06/12 较上周 较上年 01/06/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 334.9 0.4 -2.2 334.6 5.0 1.5
馏分油 146.2 0.8 -20.2 147.6 4.0 -17.2
汽油 221.0 1.9 -8.0 223.8 3.6 0.6
取暖油 36.1 -1.9 -10.6 35.6 -1.5 -8.8
新配方(RFG)汽油 0.0 -0.1 -1.1 0.2 0.0 -0.2
煤油型航空燃料 41.4 -0.2 -1.4 41.5 0.1 -2.6
原油日加工量 14.8 0.2 0.4 14.9 0.2 0.2
炼厂产能利用率(%)84.8 +1.1 +0.5 85.6 +0.6 -0.8
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.4 -0.2 -1.3
路透纽约1月11日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存大幅上升,因进口跳增;在此同时油品库存也升高,因炼厂产能利用率提高.
截至1月6日当周,美国原油库存增加496万桶,至3.3465亿桶.远高於路透调查分析师平均预估的增加80万桶.
日均原油进口量增加88.3万桶至987万桶,为2010年7月以来最高水准.墨西哥湾沿岸地区原油库存大增656万桶.
"12月底时炼厂因年底赋税相关目的而降低库存,而且休士顿航道也因雾气笼罩而抑制了进口输送."PFGBest研究分析师Phil Flynn说.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加399万桶至1.4756亿桶.增幅近乎分析师平均预估的200万桶的两倍.馏分油四周平均需求较上年同期减少2.2%.
炼厂产能利用率上升0.6个百分点至85.6%.
中西部增加最多,该地区炼厂产能利用率升至97.8%的至少18个月以来最高水准.
汽油库存亦大幅上升,增加361万桶至2.238亿桶,分析师原先预估为增加230万桶.EIA称,过去四周平均汽油需求较上年同期减少4.8%.
"在假期购物热潮结束後,汽油和馏分油需求继续下降并不意外,但增添了看空基调."Again Capital LLC合夥人John Kilduff称.
石油行业团体美国石油协会(API)周二公布的数据则称,上周美国原油库存增加39.7万桶,汽油库存增加190万桶,馏分油库存增加84.6万桶.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
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