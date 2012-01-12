《全球主要国家债券发行预告》--1月12日-1月19日

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月12日(四)
东京--日本标售10年期公债.
罗马--意大利标售BOT短期债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期公债.
马德里--西班牙标售票息4.00%,2015年7月30日到期公债;票息3.25%,2016年4月30日到期公债;票息4.25%,2016年10月31日到期公债.
1月13日(五)
罗马--意大利标售五年期BTP固息公债.
伦敦--英国标售国库券.
1月16日(一)
巴黎--法国标售BTF国库券(1350).
1月17日(二)
东京--日本标售30年期公债及一年期贴现国库券.
马德里--西班牙标售12个月和18个月期公债.
华盛顿--美国标售13周和26周国库券(1630).
渥太华--加拿大标售98天期、182天期与364天期国库券.
1月18日(三)
东京--日本标售三个月期贴现国库券.
法兰克福--德国标售40亿欧元票息0.25%的两年期公债,2013年12月13日到期.
华盛顿--美国标售四周期国库券(1630).
1月19日(四)
东京--日本标售五年期公债.
马德里--西班牙标售债券.
巴黎--法国标售OATi指数挂钩债券(1050).
巴黎--法国标售BTAN中期债券(0950).
华盛顿--美国标售10年期通膨保值债券(TIPS)
伦敦--英国标售40亿英镑票息4.00%的2016年到期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。