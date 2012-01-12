〔路透调查〕欧元区後续还将面临更糟情况,但今年仍将完整续存

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
* 大多数分析师预期欧元区後续还将面临更糟的情况
* 欧元区2012年料以当前形式续存
* 法国、意大利、西班牙和比利时或遭降评
* 欧洲央行不太可能进行量化宽松
路透伦敦1月11日电---路透调查显示,分析师认为欧债危机最坏的状况还未到,但欧元区2012年仍将完整续存.受访的分析师还称法国可能丧失最高债信评等.
64名分析师中仅九名表示欧债危机已度过难关;但也仅10名分析师认为欧元区今年将无法以目前样貌存活,其余对此都相当有信心.
这项过去几天进行的调查中,也有类似多数的分析师预期,法国未来三个月可能丧失"AAA"评等;而比利时、意大利和西班牙的评等料遭进一步调降.
分析师认为希腊对欧元区经济稳定构成最紧迫的风险.
"众人仍聚焦希腊.形势看来极其黯淡.家庭方面受到严重打击...银行业也正被重创得支离破碎."法国兴业银行的James Nixon说.
"但若有人继续提供金援,希腊就能幸存."
调查显示,和去年底时相比,信心至少有一些改善.例如11月时一项调查曾显示,主要学者和前决策人士认为欧元区不太可能完好无损地摆脱危机.
**仍不会推量化宽松**
欧洲央行去年底向银行体系挹注近5,000亿欧元低利三年期资金,以缓解货币市场的紧张形势.
八成受访者认为这减轻了央行得开始印钞的压力,因这些过剩现金中的一部分已投入欧洲央行不愿购买的政府证券.
欧洲央行已买进部分成员国的政府公债,以减轻举债成本高昂引来的痛苦.但央行也进行了"冲销"(sterilised),由银行体系吸收约等量的流动性.否则等於是量化宽松(QE),用新印钞来买债.美国联邦储备理事会(FED,美联储)和英国央行已进行数年的大规模QE.
分析师认为欧洲央行在6月前采取和英美同样举措的机率约仅有三分之一,符合上周调查的看法.
但惠誉主权评级部主管David Riley周三称,欧洲央行应当进一步购买欧元区受困国家公债,以支持意大利,防止欧元区出现瓦解"剧变".[ID:nCN1332706]
欧洲央行总裁德拉吉曾清楚表示他反对直截了当的量化宽松.
"我想欧元区会推量化宽松的唯一情况,就是出现通缩危险.目前我认为并未如此."苏格兰皇家银行的Silvio Peruzzo说.
调查显示,分析师预期未来三个月法国可能丧失其AAA的债信评等.59名分析师中18名认为非常可能,33名表示有可能.
多数分析师预期比利时、意大利和西班牙也可能进一步遭到降评.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
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