〔台湾货币市场〕1月13日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透台北1月13日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,613.3亿台币.
--公债付息100甲2期13.8125亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆8,867.8亿台币:
01/14 964.00亿
01/15 1,764.60亿
01/16 968.00亿
01/17 422.50亿
01/18 2,035.50亿
01/19 895.00亿
01/20 1,428.50亿
01/21 595.50亿
01/22 770.00亿
01/23 340.00亿
01/24 116.00亿
01/25 233.00亿
01/26 120.00亿
01/27 178.00亿
01/30 225.50亿
01/31 1,149.00亿
02/01 2,951.50亿
02/02 1,685.50亿
02/03 2,025.70亿
--公债本金到期及付息1,224.41亿台币:
01/16 97甲1期4息 17.8125亿
01/18 89甲7期12息 31.2500亿
01/21 重交甲10期本金 400.0000亿
01/21 重交甲10期15息 27.6000亿
01/21 98甲1期3息 7.0000亿
01/22 88甲3期13息 14.1225亿
01/26 96甲1期本金 700.0000亿
01/26 96甲1期5息 13.12500亿
01/28 99甲2期2息 13.50000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--1/20: 101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.
--农历春节(1月23日)前通货发行.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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