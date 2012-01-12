〔日本个股〕奥林巴斯考虑和索尼等电子大厂进行股权结盟--报载

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透东京1月12日电---朝日新闻周四报导称,日本丑闻缠身的相机和医疗设备制造商奥林巴斯(7733.T)正考虑和五家潜在投资者,包括索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)及三星电子(005930.KS)在内,进行股权结盟.
朝日新闻称包括这三家电子大厂在内的一些公司,已准备向奥林巴斯挹注新的资本,以换取该公司的股权,并在全球医疗产业占得一席之地.
奥林巴斯是全球肠胃内视镜市场的龙头厂商.主要电子大厂垂涎於这块高科技、获利佳且稳定的业务.
报导并列出另外两家可能的投资者,分别是日本医疗设备公司Terumo Corp(4543.T)及内视镜业者Fujifilm Holdings(4901.T).
朝日新闻引述消息人士的话称,奥林巴斯计划最快2月决定结盟厂商.
三星和Panasonic本周均有出面否认,但却未能浇息日本方面的传闻.有传闻称,一旦奥林巴斯终於摆脱作帐丑闻,可能会有一家电子公司购买其一部分股权.
索尼会长兼社长兼执行长(CEO)斯特林格本周则在拉斯维加斯消费性电子展上表示,关於索尼对奥林巴斯也有兴趣的揣测不愿置评,并称目前不适合做出评论.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
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