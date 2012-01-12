〔日本个股〕奥林巴斯考虑和索尼等电子大厂进行股权结盟--报载

路透东京1月12日电---朝日新闻周四报导称,日本丑闻缠身的相机和医疗设备制造商奥林巴斯(7733.T)正考虑和五家潜在投资者,包括索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)及三星电子(005930.KS)在内,进行股权结盟.

朝日新闻称包括这三家电子大厂在内的一些公司,已准备向奥林巴斯挹注新的资本,以换取该公司的股权,并在全球医疗产业占得一席之地.

奥林巴斯是全球肠胃内视镜市场的龙头厂商.主要电子大厂垂涎於这块高科技、获利佳且稳定的业务.

报导并列出另外两家可能的投资者,分别是日本医疗设备公司Terumo Corp(4543.T)及内视镜业者Fujifilm Holdings(4901.T).

朝日新闻引述消息人士的话称,奥林巴斯计划最快2月决定结盟厂商.

三星和Panasonic本周均有出面否认,但却未能浇息日本方面的传闻.有传闻称,一旦奥林巴斯终於摆脱作帐丑闻,可能会有一家电子公司购买其一部分股权.

索尼会长兼社长兼执行长(CEO)斯特林格本周则在拉斯维加斯消费性电子展上表示,关於索尼对奥林巴斯也有兴趣的揣测不愿置评,并称目前不适合做出评论.(完)