〔台湾股市〕开高走低,总统大选前交投审慎

《汇市简讯》美元指数扳回隔夜跌幅，技术格局有利
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
路透台北1月12日电---台湾股市周四在审慎交投中开高走低,投资人仍退场观望,等候周六的总统大选结果. 加权股价指数.TWII开盘上涨14.17点,至7,202.38点,但随即转为下跌.上交易日收升0.13%. 权值股如宏达电(2498.TW)及台积电(2330.TW)领涨,分别上涨0.33%和0.26%. 台币兑美元TWD=TP小贬至30.05台币. 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超22.20亿台币,连续第三日买超,累计金额为125.31亿.[ID:nCT0498217] (完) --编译 戴素萍;审校 龚芳
* 市场表现不一；E-迷你标普指数期货持平，美国原油期货上涨0.8%，日股日经指数下滑0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。