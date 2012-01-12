〔台湾股市〕开高走低,总统大选前交投审慎

路透台北1月12日电---台湾股市周四在审慎交投中开高走低,投资人仍退场观望,等候周六的总统大选结果. 加权股价指数.TWII开盘上涨14.17点,至7,202.38点,但随即转为下跌.上交易日收升0.13%. 权值股如宏达电(2498.TW)及台积电(2330.TW)领涨,分别上涨0.33%和0.26%. 台币兑美元TWD=TP小贬至30.05台币. 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超22.20亿台币,连续第三日买超,累计金额为125.31亿.[ID:nCT0498217] (完) --编译 戴素萍;审校 龚芳