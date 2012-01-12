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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 10:56 BJT

〔企业并购〕菲亚特CEO称,菲亚特和克莱斯勒将在2013-2015年间合并

路透底特律1月11日电---意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长SERGIO MARCHIONNE表示:

* 未来几周对欧洲经济前景"至关重要"

* 菲亚特和克莱斯勒的合并在2013年之前不会发生,但不会迟於2015年

* 重申他在2015年前不会退休(完)

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