《外汇动态》海外基金买盘拉抬美元/泰铢,但一些投机客伺机卖出

0240 GMT---海外基金正在买进美元/泰铢THB=TH,在西班牙标债前市场焦躁不安,但一些银行间投机客伺机卖出美元/泰铢. 美元/泰铢上涨0.3%至31.82,此前曾高见31.86. 一驻曼谷的当地银行交易商表示,他会在这个水准开始建立空仓. 根据汤森路透的数据,泰铢兑美元今年迄今已下跌0.8%,在除日圆以外的亚币中,是仅次於印尼卢比IDR=ID表现第二差的货币.(完) --编译 戴素萍;审校 隋芬