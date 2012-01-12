《外汇动态》海外基金买盘拉抬美元/泰铢,但一些投机客伺机卖出

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
0240 GMT---海外基金正在买进美元/泰铢THB=TH,在西班牙标债前市场焦躁不安,但一些银行间投机客伺机卖出美元/泰铢. 美元/泰铢上涨0.3%至31.82,此前曾高见31.86. 一驻曼谷的当地银行交易商表示,他会在这个水准开始建立空仓. 根据汤森路透的数据,泰铢兑美元今年迄今已下跌0.8%,在除日圆以外的亚币中,是仅次於印尼卢比IDR=ID表现第二差的货币.(完) --编译 戴素萍;审校 隋芬
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路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。