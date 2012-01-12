版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 11:13 BJT

〔韩国数据〕11月L货供额同比增长8.9%,增幅连续第三个月持稳--央行

路透首尔1月12日电---韩国央行周三公布的数据显示,11月L货供额较上年同期增长8.9%,增幅连续第三个月持稳.

L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.

央行并称,12月银行对家庭放贷净增1.8万亿(兆)韩元(15.5亿美元),11月为净增1.4万亿韩元.

明日韩国央行将举行货币政策会议,市场广泛预期该央行将连续第七个月维持利率不变.(完)

--编译 白云;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐