〔韩国数据〕11月L货供额同比增长8.9%,增幅连续第三个月持稳--央行

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透首尔1月12日电---韩国央行周三公布的数据显示,11月L货供额较上年同期增长8.9%,增幅连续第三个月持稳.
L货币供给额为韩国国内金融体系最广义的货币供给指标,涵盖现金、各类金融机构存款及所有已发行的货币市场工具.
央行并称,12月银行对家庭放贷净增1.8万亿(兆)韩元(15.5亿美元),11月为净增1.4万亿韩元.
明日韩国央行将举行货币政策会议,市场广泛预期该央行将连续第七个月维持利率不变.(完)
--编译 白云;审校 王洋
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。