《全球主要央行动态》--1月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月5日-1月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

究竟应该以多大力度的措施来刺激经济增长并降低失业率,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的高层官员们就这一问题发表了相左的观点.芝加哥联储总裁埃文斯表示,他倾向於美联储为上调利率设定具体的失业率和通胀率门槛,以此强化联储维持利率在近零水准的承诺.费城联储总裁普洛瑟认为或需更早升息.他表示,尽管通胀已经放缓,但2011年仍高於预估水平,政策制定者需要做好撤除宽松货币政策的准备.埃文斯与普洛瑟二人代表了美联储官员在货币政策观点上的两个极端.[ID:nCN1332956]

美联储发布褐皮书称,在2011年底这段时期,美国经济继续温和扩张,节假日支出表现强劲,但就业市场疲软仍在阻碍收入增长.美联储称美国经济前景较为稳定,出现缓慢改善.有证据显示,通胀并不是重大忧虑,许多联储地区报告商品价格高涨带来的物价上升压力已大为缓解.[ID:nCN1332680]

波士顿联储总裁罗森格伦称,美联储应继续寻求透过更强劲成长,以促进经济更快速复苏的途径.美联储进一步购买抵押贷款支持证券,将有助於透过压低利率加速楼市复苏.[ID:nCN1324348]

美联储理事杜克称,美国经济2012年将继续缓慢复苏,部分阻碍经济复苏的因素可能继续存在."强有力且有效的"楼市政策可能对复苏的强度和速度产生"重大"影响.[ID:nCN1324566]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,美国经济复苏正汇聚力量的迹象暗示,美联储或许不需要购买更多公债,"我们或许可以暂时观望一下."布拉德此言显示出,美联储内部对於是否需要进一步放宽政策仍有分歧.[ID:nCN1325212]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特指出,即便稳定的成长和"可接受"的通胀水准让美联储很难有采取新行动的合理根据,但美联储仍不排除进一步放宽货币政策的可能.[ID:nCT0497315]

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托均表示,他们预期今年通胀率会下滑,这将为央行采取更加宽松的政策铺平道路.[ID:nCN1330332]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,自欧洲央行向银行业提供流动性以来,整个欧洲标债进展良好.法国偿债能力毋庸置疑,而欧洲央行能够无风险地为银行业提供大规模再融资.[ID:nCN1323812]

欧洲央行执委会新任德国成员Joerg Asmussen表示,购买政府公债符合ECB职责,但数量必须有所限制.Joerg Asmussen是前德国副财长,今年起加入欧洲央行执委会,取代先前因反对央行购债计画而辞职的鹰派史塔克.[ID:nCT0496163]

瑞士央行称,总裁希尔德布兰德辞职,且即刻生效.此前他的妻子卡舒亚(Kashya)的一笔外汇交易引发争议.副总裁乔丹将暂时接任总裁一职,瑞士央行管委会称,瑞郎汇率上限仍保持不变,将以最大决心进一步推进瑞郎汇率目标政策.[ID:nCN1327762]

英国央行公布的调查显示,英国银行业警告称,欧债危机导致融资成本上升,或将冲击2012年头三个月的放贷情况.[ID:nCN1321676]

挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)表示,仍有调整利率的空间,目前利率"尚未为零","此刻看来"没有必要在3月前召开紧急利率会议.[ID:nCT0495249]

匈牙利央行表示,该国货币持续疲软,使得经济前景和通胀前景恶化;该行准备好必要时使用工具来达成物价稳定,以确保金融体系的稳定.[ID:nCT0497857]

**中国**

中国人民银行行长周小川表示,实施稳健的货币政策,需要不断丰富和完善货币政策工具箱,既有传统型调控工具,也要开发一些宏观审慎性政策工具.利率市场化改革有条件进一步推进,但目前不是好时机.[ID:nCN1325242]

虑及春节前金融机构普遍流动性紧张,以及长假期间旺盛的提现需要,中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.[ID:nCN1323856]

**印度**

印度央行副总裁GOKARN称,未谈论何时下调利率,将取决於通胀势头如何消退.[ID:nCN1321114](完)