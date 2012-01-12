〔台湾债市〕RP利率持平,投信赎回量增但外商银、寿险供应无虞

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透台北1月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持於区间,由於农历年关前的用钱需求,投信赎回规模量增加,一般企业为发放年终奖金也令供给渐少,各家资金分配较为不均.
不过,资金调度人士表示,近几日外资汇入推升台币升值走势,对货币市场产生挹注效果,加上寿险资金供应还算充裕,续做不成问题,整体市场资金还算平稳.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
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