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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 12:03 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信赎回量增但外商银、寿险供应无虞

路透台北1月12日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持於区间,由於农历年关前的用钱需求,投信赎回规模量增加,一般企业为发放年终奖金也令供给渐少,各家资金分配较为不均.

不过,资金调度人士表示,近几日外资汇入推升台币升值走势,对货币市场产生挹注效果,加上寿险资金供应还算充裕,续做不成问题,整体市场资金还算平稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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